Аниме — не просто детские мультфильмы, а нечто большее. Это разновидность художественной анимации, которую нравится смотреть онлайн людям самого разного возраста — от малышей до бабушек и дедушек. А особенно круто, когда все эти анимешки на русском языке, все серии мультфильмов идут подряд и доступны совершенно бесплатно. Некоторые, правда, по ошибке продолжают причислять эти произведения искусства к «мультикам». Хотя по сложности сюжета, глубине персонажей они часто превосходят привычные фильмы, снятые на плёнку.

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Аниме искусство зародилось в Японии, но ещё много десятилетий назад стала популярна далеко за её пределами. Для многих возможность приобщиться к этой экзотике была значимым, а порой и главным поводом для визита в Страну восходящего солнца. К счастью, сегодня не обязательно ехать туда. Ведь шедевры японских мастеров доступны онлайн — посмотреть любой из них можно бесплатно, просто зайдя на сайт YummyAnime.

Истинным ценителям доступна свобода выбора — каждый найдёт творчество по вкусу:

на русском языке — или же с оригинальной озвучкой и субтитрами;

из бессмертной классики восьмидесятых, девяностых — или из новейших анимационных творений;

любого жанра и направленности — от комедии до ужастика, от детской сказки до детектива.

Вне зависимости от выбора, наслаждаться тем или иным шедевром стоит исключительно в хорошем качестве, без «урезанных» пиратских подделок или копий. Теперь никто не помешает устроить собственный кинотеатр в доме или в квартире. Здесь получится подобрать подходящее творение и для семьи с детьми, и для влюблённой пары, и для компании друзей — скучать однозначно не придётся.

Есть среди рисованных фильмов, родившихся в Японии, немало полнометражек и короткометражек. Однако есть и полноценные сериалы, где сюжет разворачивается довольно долго и складывается, как мозаика, из отдельных фрагментов. Ценителям эпопей тоже не о чем волноваться. Посмотреть все серии подряд — не проблема. Достаточно лишь начать, и останется воспроизводить их одну за другой, всё больше погружаясь в сюжет.