Смотреть аниме онлайн

Аниме — не просто детские мультфильмы, а нечто большее. Это разновидность художественной анимации, которую нравится смотреть онлайн людям самого разного возраста — от малышей до бабушек и дедушек. А особенно круто, когда все эти анимешки на русском языке, все серии мультфильмов идут подряд и доступны совершенно бесплатно. Некоторые, правда, по ошибке продолжают причислять эти произведения искусства к «мультикам». Хотя по сложности сюжета, глубине персонажей они часто превосходят привычные фильмы, снятые на плёнку.

Сериалы аниме
Смотреть все сериалы аниме
Постер к аниме Поднятие уровня в одиночку
5 серия
9.3
Поднятие уровня в одиночку
(2024)
Постер к аниме Добро пожаловать в класс превосходства 3
5 серия
9.4
Добро пожаловать в класс превосходства 3
(2024)
Постер к аниме Лунное путешествие приведёт к новому миру 2
5 серия
9.1
Лунное путешествие приведёт к новому миру 2
(2024)
Постер к аниме Раб спецотряда демонического города
5 серия
8.6
Раб спецотряда демонического города
(2024)
Постер к аниме Пощади меня, великий господин! 2
7 серия
9.5
Пощади меня, великий господин! 2
(2023)
Постер к аниме Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»
5 серия
9.3
Злодейка девяносто девятого уровня: «Я босс, но не король демонов»
(2024)
Постер к аниме Магия и мускулы 2
5 серия
9.4
Магия и мускулы 2
(2024)
Постер к аниме Нежеланно бессмертный авантюрист
5 серия
9.6
Нежеланно бессмертный авантюрист
(2024)
Постер к аниме Повседневная жизнь бессмертного короля 4
9 серия
8.2
Повседневная жизнь бессмертного короля 4
(2023)
Постер к аниме Другой мир не может противостоять силе мгновенной смерти
5 серия
8.5
Другой мир не может противостоять силе мгновенной смерти
(2024)
Постер к аниме Неправильный способ использования исцеляющей магии
5 серия
9.5
Неправильный способ использования исцеляющей магии
(2024)
Постер к аниме Становясь волшебницей
5 серия
9.0
Становясь волшебницей
(2024)
Фильмы аниме
Смотреть все фильмы аниме
Постер к аниме Чёрный клевер. Фильм
Вышел
8.9
Чёрный клевер. Фильм
(2023)
Постер к аниме Фабрика иллюзий Алисы и Терезы
Вышел
8.4
Фабрика иллюзий Алисы и Терезы
(2023)
Постер к аниме Обитель зла: Остров смерти
1 серия
7.3
Обитель зла: Остров смерти
(2023)
Постер к аниме Этот глупый свин
Вышел
9.2
Этот глупый свин
(2023)
Постер к аниме Психопаспорт: Провидение
Вышел
7.7
Психопаспорт: Провидение
(2023)
Постер к аниме Праздник Амриты
Вышел
5.4
Праздник Амриты
(2023)
Постер к аниме Ошейник и злоба
2 серия
5.5
Ошейник и злоба
(2023)
Постер к аниме Ведьма-неудачница
Вышел
7.3
Ведьма-неудачница
(2023)
Постер к аниме Моя геройская академия: Битва героев «Юэй»
Вышел
9.3
Моя геройская академия: Битва героев «Юэй»
(2023)
Постер к аниме Звучи, эуфониум! Соревнование ансамблей
Вышел
8.8
Звучи, эуфониум! Соревнование ансамблей
(2023)
Постер к аниме Кайна в великом снежном море. Фильм
Вышел
9.2
Кайна в великом снежном море. Фильм
(2023)
Постер к аниме Детектив Конан (2023)
Вышел
8.9
Детектив Конан (2023)
(2023)

Лучший сайт YummyAnime

Аниме искусство зародилось в Японии, но ещё много десятилетий назад стала популярна далеко за её пределами. Для многих возможность приобщиться к этой экзотике была значимым, а порой и главным поводом для визита в Страну восходящего солнца. К счастью, сегодня не обязательно ехать туда. Ведь шедевры японских мастеров доступны онлайн — посмотреть любой из них можно бесплатно, просто зайдя на сайт YummyAnime.

Истинным ценителям доступна свобода выбора — каждый найдёт творчество по вкусу:

  • на русском языке — или же с оригинальной озвучкой и субтитрами;
  • из бессмертной классики восьмидесятых, девяностых — или из новейших анимационных творений;
  • любого жанра и направленности — от комедии до ужастика, от детской сказки до детектива.

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Есть среди рисованных фильмов, родившихся в Японии, немало полнометражек и короткометражек. Однако есть и полноценные сериалы, где сюжет разворачивается довольно долго и складывается, как мозаика, из отдельных фрагментов. Ценителям эпопей тоже не о чем волноваться. Посмотреть все серии подряд — не проблема. Достаточно лишь начать, и останется воспроизводить их одну за другой, всё больше погружаясь в сюжет.